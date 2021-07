iPhone 13 : un écran Always On à 120 Hz serait de la partie

En plus d'un écran avec taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz, le mode Always On serait également proposé avec le nouvel iPhone de 2021.

Pour l'iPhone 13 ou le nouvel iPhone d'Apple en septembre prochain, Mark Gurman de Bloomberg - qui est quasiment infaillible dans ses fuites et informations sur Apple - persiste au sujet de fonctionnalités attendues.

Une puce A15 plus rapide, une encoche plus petite, un nouvel écran pour une meilleure autonomie de batterie et la possibilité d'un mode Always On à la manière de l'Apple Watch, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des améliorations pour l'enregistrement vidéo.

Sur l'Apple Watch, le mode Always On est une fonctionnalité Toujours activé qui est opérationnelle par défaut. Elle permet ainsi d'avoir l'heure toujours visible, de même que le cadran de son choix ou la dernière application active.

Afin de préserver l'autonomie de la batterie, l'écran s'assombrit quand l'utilisateur baisse son poignet ou couvre l'écran de la main.

Uniquement pour le modèle Pro de l'iPhone 13 ?

Pour le nouveau modèle d'iPhone, la présence d'un écran Always On a déjà fait l'objet d'une rumeur en début d'année et en s'appuyant sur le même type de dalle OLED à technologie LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) que l'Apple Watch qui doit permettre un taux de rafraîchissement d'écran adaptatif.

Néanmoins, c'était pour le moment surtout la rumeur d'un affichage de jusqu'à 120 Hz pour une plus grande fluidité qui avait été le plus largement reprise par des leakers. Reste à savoir si le modèle Pro de l'iPhone 13 sera le seul à profiter d'une dalle OLED LTPO, sachant que les quatre modèles pressentis doivent bénéficier d'un affichage OLED.

Bloomberg a récemment indiqué que Apple a demandé à ses fournisseurs d'augmenter de 20 % pour 2021 la production du prochain iPhone. De quoi tabler sur une production de 90 millions d'exemplaires pour l'iPhone 13 lors de sa période de lancement.