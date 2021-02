iPhone 13 : coloris noir mat texturé, écran 120 Hz et Always On

Parmi les nouveautés de l'iPhone 13 sont évoquées un coloris texturé noir mat et un écran passant au 120 Hz et à l'Always On.

Il est encore tôt pour évoquer l'iPhone 13 attendu en septembre prochain mais certains éléments émergent déjà et mettent en perspective des éléments anticipés dans plusieurs fuites.

Selon Max Weinbach, la nouvelle série de smartphones d'Apple sera bien dotée d'affichages offrant (au moins pour les modèles Pro) un rafraîchissement de 120 Hz avec la technologie ProMotion déjà déployée dans les iPad Pro.

iPhone 12 Pro Max

Des dalles LTPO seraient bien utilisées et permettront de proposer pour la première fois un écran Always On avec affichage permanent de la charge, de l'heure et des notifications, avec un peu de personnalisation.

Les prochains modèles seront très proches de l'actuelle série iPhone 12 en terme de design, d'où la rumeur d'une dénomination iPhone 12S plutôt que iPhone 13 qui reste cependant à confirmer.

les versions Pro devraient profiter d'une teinte noir mat texturé accrochant mieux en main.

Ils connaîtront également une amélioration du capteur ultra grand angle tandis qu'un mode portrait, avec possibilité de flouter l'arrière-plan, est attendu en vidéo.

Il est également question des trackers Airtags avec une énième prédiction de lancement durant le printemps. On notera également que la mesure de glycémie prédite sur les montres connectées ne sera pas prête pour la prochaine génération Apple Watch Series 7.