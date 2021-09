iOS 15 est désormais disponible

Comme attendu, Apple publie les nouvelles mises à jour majeures de ses systèmes d'exploitation mobiles avec iOS 15, iPadOS 15 ou encore watchOS 8. Des moutures qui avaient toutes été dévoilées en juin dernier lors de la conférence WWDC du groupe de Cupertino.

Sur iPhone et iPad, la disponibilité d'iOS 15 et iPadOS 15 a néanmoins lieu avec quelques omissions temporaires par rapport à ce qui avait été dévoilé. Une absence notable est celle de SharePlay pour le partage en temps réel et pendant des appels FaceTime de musique, films, séries et autres contenus en cours de lecture.

Manquent également à l'appel la prise en charge du réseau Localiser pour les AirPods Pro ou AirPods Max, Universal Control - qui nécessite macOS Monterey - pour déplacer le curseur entre un Mac et un iPad via le partage d'un clavier avec souris ou trackpad.

Parmi d'autres choses pour iOS 15

La grosse mise à jour iOS 15 comprend notamment des améliorations audio et vidéo avec FaceTime dont l'audio spatial et le mode Portrait, la possibilité d'inviter des utilisateurs sur Android ou Windows pour un appel depuis le navigateur avec des liens FaceTime.

Pour les contenus dans les échanges avec Messages, une fonction de partage concerne tout le système et les applications idoines. Des modes de concentration filtrent automatiquement les notifications selon le type d'activité en cours, tandis que la présentation des notifications a été revue et corrigée avec en outre un résumé proposé.

L'application Plans fait peau neuve avec des vues 3D pour certaines villes (même si la France n'est pas encore concernée). Le navigateur Safari évolue avec une barre d'onglets en bas, les groupes d'onglets, la recherche vocale, des extensions web disponibles dans l'App Store.

La recherche Spotlight s'enrichit et devient plus puissante pour l'accès aux applications, la recherche d'images sur le Web et de photos depuis la bibliothèque selon divers critères. Avec une exécution en local, la fonctionnalité d'intelligence artificielle Live Text (Texte en direct) permet de reconnaître du texte dans les photos sur l'appareil et du Web.

En matière de confidentialité, une fonctionnalité dans Mail empêche les expéditeurs de savoir si l'email a été ouvert ou non (via des pixels invisibles). Pour iCloud+ et contre le tracking, le relais privé iCloud (en bêta) envoie les requêtes via deux relais et chiffre le trafic Internet de l'appareil.

Il y a beaucoup d'autres choses pour iOS 15. Apple propose un tour d'horizon sur cette page, et avec des notes de version ici. La mise à jour est disponible pour une large panoplie d'iPhone y compris anciens, en remontant jusqu'à l'iPhone 6s sorti en 2015.