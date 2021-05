iPhone 13 Pro : le design se précise sur un modèle factice

L'iPhone 13 Pro se montre un peu plus en détails via un modèle factice montré en vidéo par un youtubeur. Encoche réduite et grands modules photo au programme.

La série iPhone 13 ne devrait pas fondamentalement changer de l'actuelle gamme iPhone 12 en terme de design et les mêmes codes seront repris peu ou prou de l'une à l'autre.

Malgré tout, il y aura quelques petites différences visibles sur un modèle factice de l'iPhone 13 Pro Max (obtenu vraisemblablement via un fabricant d'accessoires) montré en vidéo sur la chaîne Youtube Unbox Therapy.

iPhone 12 Pro Max à gauche, iPhone 13 Pro Max à droite

A l'avant, la réduction de taille de l'encoche intégrant les capteurs pour le Face ID et le module photo avant se confirme, avec le haut-parleur décalé dans la bordure, hors de l'encoche elle-même.

A l'arrière, le bloc photo est un peu plus imposant et proche des tranches, avec des modules photo plus grands, ce qui devrait permettre d'améliorer la qualité des clichés en permettant de capter plus de lumière.

iPhone 12 Pro Max à gauche, iPhone 13 Pro Max à droite

La disposition reste la même, avec trois modules en triangle et les flash, capteur LiDAR et micro placés au même endroit, et toujours un logo Apple centré au milieu de la coque.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max devraient être un peu plus lourds et épais que les versions iPhone 12 Pro. Ils embarqueront en principe un affichage avec technologie LTPO assurant un rafraîchissement d'écran 120 Hz adaptatif.