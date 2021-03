iPhone 13 : le capteur photo principal serait toujours celui de l'iPhone 12

Pendant que les fabricants de smartphones Android multiplient les efforts pour introduire des innovations dans les capteurs photo, Apple jouerait plutôt la sécurité pour l'iPhone 13 en ne changeant pas fondalementalement le capteur photo principal (grand angle).

L'analyste Ming-Chi Kuo estime qu'il s'agira du même module que celui de l'actuelle série iPhone 12 et que trois modèles d'iPhone 13 (iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro) exploiteront un ensemble avec lentille 7 éléments et ouverture à f/1,6 tandis que le capteur photo de l'iPhone 13 Pro Max bénéficiera d'une ouverture f/1,5 captant un peu plus de lumière.

La firme Sunny Optical fera à cette occasion son entrée parmi les fournisseurs d'Apple pour la lentille 7P et la production du module grand angle démarrerait vers le mois de mai.

Et si le grand angle évoluera peu sur l'iPhone 13, c'est peut-être parce que les améliorations seront plutôt concentrées sur l'ultra grand angle, notamment pour en améliorer la capacité à capter la lumière avec une ouverture passant à f/1,8 au lieu de f/2,4 pour l'iPhone 12.

Un autre analyste, Ross Young, a également évoqué une augmentation de la taille du capteur photo de l'iPhone 13 (sans préciser quel type de module) permettant de gagner en finesse de détail et en piqué de l'image.

Il est également question de proposer la stabilisation Sensor-Shift de l'iPhone 12 Pro Max (où le capteur entier se déplace pour accompagner le mouvement) sur l'ensemble de la gamme iPhone 13.

Ces différents éléments suggèrent qu'Apple ne se lancera toujours pas dans une course aux innovations mais continuera de raffiner ses capteurs pour offrir une expérience cohérente et homogène, sans chercher à battre des records.