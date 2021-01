iPhone 13 : un prototype sans encoche mais aux bordures épaissies

La firme Apple n'a pas été la première à proposer une encoche pour loger capteur photo avant et capteurs de reconnaissance faciale sur ses iPhone et elle est l'une des rares à continuer de le proposer sur des modèles haut de gamme presque tous passés au poinçon chez Android, en attendant de pouvoir cacher le capteur photo sous l'écran.

L'hypothèse la plus probable est que le fabricant maintiendra l'encoche sur l'iPhone 13 de 2021, peut-être sous forme réduite, mais l'on trouve aussi des rumeurs évoquant l'abandon de l'encoche sur les prochaines générations.

La généralisation du port du masque rend la technologie de reconnaissance faciale moins pertinente pour déverrouiller son iPhone tout au long de la journée et Apple pourrait donc revenir à la lecture d'empreintes Touch ID en la proposant cette fois sous l'écran et non plus via un bouton physique. L'encoche utilisée depuis plusieurs générations d'iPhone aurait donc moins de pertinence.

Un leaker affirme que la firme testerait actuellement un prototype d'iPhone 13 dépourvu d'encoche mais avec des bordures un peu plus épaisses et de largeur égale sur les quatre côtés de l'écran.

La question du retrait de l'encoche serait donc bien à l'étude chez Apple même si elle pourrait ne se concrétiser qu'avec la série iPhone 14 en 2022.