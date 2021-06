iPhone 13 : des tarifs stables malgré la hausse des prix des composants

Ils ne seront présentés qu'en automne prochain, pourtant les iPhone 13 font déjà beaucoup parler, et leur prix est désormais abordé.

Dans un rapport, Trendforce nous livre une analyse complète ainsi que des prédictions concernant l'iPhone 13 d'Apple.

Selon TrendForce, Apple pourrait faire le choix de nommer son prochain iPhone 12S plutôt que 13. La marque devrait poursuivre sa stratégie de prix adoptée en 2020 et ce malgré la pénurie de composants qui a entrainé une hausse des tarifs.

En clair, la pénurie actuelle et l'augmentation du prix des composants seraient cette année absorbées par Apple qui maintiendrait des prix similaires à ceux du lancement de l'iPhone 12.

L'iPhone 13 Mini serait ainsi proposé à partir de 809 euros, l'iPhone 13 à 909€, l'iPhone 13 Pro à 1159€ et l'iPhone 13 Pro Max à partir de 1259€. Sur ce dernier modèle, la facture pourrait grimper à un niveau jamais atteint notamment sur le modèle doté de 1 To de stockage.

Cette génération d'iPhone devrait profiter d'une encoche de taille réduite et de la nouvelle puce Apple A15 gravée en 5 nm. Apple progresserait également sur la partie photo avec de nouveaux stabilisateurs et des capteurs plus sensibles.