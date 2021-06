iPhone 12 Mini : la production du smartphone compact déjà stoppée ?

En dévoilant un iPhone 12 Mini au format compact mais avec les mêmes performances que les autres modèles de la gamme, Apple pensait profiter d'une demande pour de puissants petits smartphones dans un océan de phablets.

Le succès ne s'est toutefois pas matérialisé et pendant que les trois autres modèles, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, ont répondu aux attentes et vont contribuer à assurer un volume annuel largement au-dessus des 200 millions d'unités écoulées cette année, l'iPhone 12 Mini est rapidement resté en arrière de la tendance.

Dès le début de l'année, les observateurs du marché mobile ont anticipé une fin de vie rapide pour cette variante. Les analystes de Trendforce suggèrent que c'est déjà le cas et que la production est stoppée.

Selon différents rapports, l'iPhone 12 Mini ne représenterait que 5% des ventes de la gamme iPhone 12 et n'aurait donc pas trouvé son public. Trendforce estime toutefois qu'Apple devrait produire 223 millions d'iPhone (toutes générations) cette année, en progression de 12,3% sur un an.

Cet insuccès de l'iPhone 12 Mini n'empêchera pas d'en proposer une nouvelle version dans la gamme iPhone 13 (ou iPhone 12s, comme l'appelle Trendforce, avec des améliorations et modifications à la marge ou incrémentales) avec toujours quatre modèles au programme.