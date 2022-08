iPhone 14 : les coques de protection sont déjà là

L'iPhone 14 n'arrivera pas avant le mois prochain mais des coques de protection peuvent déjà être précommandées pour les plus pressés.

L'iPhone 14 d'Apple sera lancé comme d'habitude au cours du mois de septembre avec toujours quatre modèles, mais en comportant cette année plus de différences entre les modèles standards et les versions Pro.

On évoque en effet des iPhone 14 restés sur des puces Apple A15 tandis que les modèles Pro profiteront d'un SoC Apple A16 plus récent. Les différences seront aussi visuelles, au-delà du nombre de capteurs photo, avec une encoche pour les modèles standards et un double poinçon pour les Pro.

Et puisque le design a été dévoilé bien avant l'heure, il est déjà possible de trouver une coque iPhone 14 pour chacun des modèles supposés (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) afin de protéger le précieux dès son arrivée sur le marché avec un produit ultrafin et transparent qui le protégera des petites agressions du quotidien.

Une coque pour protéger discrètement

La version Mini de l'iPhone n'étant plus d'actualité, les tailles d'écran seront recentrées sur deux diagonales d'écran : 6,1 ou 6,7 pouces et cela aura des conséquences sur les coques et étuis de protection.

Cela peut être étonnant de trouver déjà des coques pour cette gamme, mais les dimensions précises des appareils mobiles circulent sans doute déjà chez les fabricants d'accessoires. Le design des iPhone 14 ne devrait pas évoluer outre mesure par rapport à l'iPhone 13 hormis les quelques points cités plus haut, avec toujours des tranches droites bien marquées et un bloc photo carré à l'arrière.

Les modèles Pro pourraient pourtant relancer la course aux megapixels par un module principal de 48 megapixels au lieu de 12 megapixels précédemment. Pour ce qui est du zoom périscopique, il faudra cependant sans doute attendre l'iPhone 15 Pro l'an prochain.