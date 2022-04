iPhone 14 : autofocus et meilleure ouverture pour le capteur photo FaceTime

Alors que la question se pose de la présence d'un module 48 megapixels dans le bloc photo à l'arrière de l'iPhone 14 Pro, l'analyste Ming-Chi Kuo suggère que le capteur à l'avant va connaître une évolution.

Selon ses dernières prévisions, le capteur FaceTime va adopter pour la première fois un autofocus, ce qui n'est pas très fréquent sur les capteurs à selfies habitués à des focales fixes.

Le module photo profiterait également d'une ouverture plus large à f/1,9, ce qui lui permettra de capter plus de lumière par rapport à l'objectif f/2,2 classiquement utilisé.

Avec ces deux caractéristiques modifiées, qui sont attendues sur les quatre modèles, l'iPhone 14 pourra prendre des selfies plus nets et lumineux tout en permettant de créer un flou plus harmonieux en arrière-plan et mieux détacher les portraits.

Ces nouveautés arriveraient en même temps que l'abandon de l'encoche prévu pour la série au profit d'un poinçon dans l'écran.