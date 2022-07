iPhone 14 : préparez vous à le payer plus cher

L'iPhone 14 ne promet pas une grande révolution et pourtant, il faudra s'attendre à payer l'appareil plus cher...

C'est une information qui circule de plus en plus : le cout de production de l'iPhone aurait grimpé en flèche suite au contexte de pénurie. Apple aurait ainsi réussi à sécuriser un circuit d'approvisionnement de composants clés en négociant au prix fort avec les fondeurs...

Mais cela devrait finalement retomber sur les épaules du consommateur qui devra payer son iPhone 14 plus cher que la précédente génération.

La situation va être difficile à encaisser pour beaucoup d'utilisateurs, d'autant que l'iPhone 14 et 14 Max devrait intégrer l'ancienne puce Bionic A15 de l'iPhone 13 et seules les versions Pro et Pro Max devraient proposer la nouvelle puce A16 Fusion.

Les premiers modèles devraient également conserver un design similaire à l'iPhone 13 tandis que les versions pro proposeront un écran sans encoche, mais avec un simple poinçon.

Selon l'analyste Dan Ives, il faudra s'attendre à une hausse de prix de 100$ pour chaque modèle. Ce n'est pas la première fois qu'une telle estimation est partagée, mais l'information prend un peu plus de sens à chaque fois.

Apple pourrait ainsi faire face à de lourdes critiques, mais ne devrait pas vraiment faire preuve d'écoute... La disparition des chargeurs et écouteurs dans les boites d'iPhone ne s'était pas accompagnée pour autant d'une baisse de prix, au contraire... La marque n'a pourtant pas l'intention de rogner sur ses marges colossales pour encaisser la hausse des couts des composants.