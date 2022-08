iPhone 14 Pro : les coloris s'affichent en photo et vidéo

On sait déjà presque tout des prochains iPhone d'Apple, la marque ne réussissant plus aussi bien qu'avant à cloisonner les informations jusqu'aux Keynotes.

Et désormais, ce sont les nouveaux coloris prévus pour la déclinaison "Pro" de l'appareil qui se dévoilent en photo. Nous avions déjà découvert que les versions 14 et 14 Max se déclineront en noir, blanc, rouge, violet, bleu, vert et noir, et les versions les plus haut de gamme auront droit à des coloris différents.

Visiblement, Apple tient à renouer avec un public plus jeune et à séduire en multipliant les coloris, sans toutefois aller jusque dans les teintes trop tape-à-l'œil.

La gamme iPhone 14 Pro aura ainsi droit à des coloris graphite, argent, or, bleu et violet... Des teintes qui se dévoilent désormais en photo. La couleur violette introduite avec le refresh de l'iPhone 12 en avril dernier ayant rencontré un vif succès, Apple l'a désormais intégré dans ses coloris standard au sein des gammes iMac et iPad, il est donc normal que la couleur s'invite également sur iPhone Pro.

Néanmoins, la couleur proposée sur iPhone est plus sombre et divise ainsi déjà les fans.