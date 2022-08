Apple officialise la date de son rendez-vous pour l'iPhone 14

Un événement Apple est annoncé pour le 7 septembre prochain à 19h (heure de Paris). Il s'agit donc de la date officielle (après la rumeur qui avait vu juste) pour l'habituelle conférence de rentrée du groupe du Cupertino. Elle sera sans nul doute l'occasion de présenter la nouvelle gamme d'iPhone 14, ainsi que l'Apple Watch Series 8.

Une petite curiosité cette année est que cette conférence de rentrée d'Apple tombe non pas un mardi comme traditionnellement, mais un mercredi. Un agenda qui a semble-t-il été légèrement remanié en raison du Labor Day (fête du travail) qui est célébré aux États-Unis le premier lundi de septembre.

Or, comme cela a été le cas lors de la dernière édition de la conférence WWDC du groupe, l'événement du 7 septembre prochain - enregistré et diffusé en ligne sur le site d'Apple - ne sera pas virtuel pour tous. Apple envoie aujourd'hui ses invitations à la presse pour se rendre à l'Apple Park en Californie. Avec le Labor Day comme jour férié la veille, cela aurait pu poser des problèmes d'organisation pour le mardi 6 septembre.

Rumeurs les plus crédibles pour l'iPhone 14 et l'Apple Watch Series 8

Il ne devrait pas avoir d'iPhone 14 mini, et peu de changements sont a priori attendus pour l'iPhone 14 (6,1 pouces) et iPhone 14 Max (6,7 pouces). Le design avec encoche serait modifié pour l'iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et l'iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces), et ce sont uniquement les deux modèles estampillés Pro qui auraient droit à un nouveau SoC Apple A16.

Les versions Pro de l'iPhone 14 disposeraient en outre d'un capteur photo principal de 48 mégapixels à la place du capteur photo de 12 mégapixels utilisé jusqu'à présent.

Concernant l'Apple Watch Series 8, la montre connectée avec puce S8 aux caractéristiques proches de la puce S7 serait capable d'indiquer si le porteur a de la fièvre via la détection de la température corporelle. L'utilisateur ne serait toutefois pas en mesure d'avoir accès à la lecture d'une température précise.

Une telle fonctionnalité de santé ne serait pas présente sur la nouvelle version de l'Apple Watch SE avec puce S8, mais bel et bien sur un modèle renforcé (possiblement Apple Watch Pro) notamment taillé pour la pratique des sports extrêmes.