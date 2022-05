iPhone 14 Pro et écran Always On : le miracle de iOS 16

Ce n'était qu'une supposition lancée par un analyste mais elle gagne en consistance dans la newsletter Power On de Mark Gurman (Bloomberg).

La semaine dernière, l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC spécialisé dans les technologies d'écran, évoquait la possibilité de voir arriver un écran Always On sur les iPhone 14 Pro.

Il précisait qu'il s'agissait plus d'une supposition que d'une information validée par cette possibilité a réveillé la Toile. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, y fait maintenant référence dans sa newsletter Power On.

Schéma de l'iPhone 14 Pro

Il indique que iOS 16 serait bien capable de proposer cette fonctionnalité qui aurait dû initialement être lancée avec l'iPhone 13.Toutefois, en offrant un rafraîchissement d'écran dynamique mais ne descendant pas en-dessous de 10 Hz, c'était encore trop pour de l'Always On.

Des iPhone 14 Pro résolument différents

Les versions Pro de l'iPhone 14 seront finalement capable de faire descendre le taux de rafraîchissement de l'écran suffisamment bas pour permettre d'avoir un écran permanent sur les smartphones en veille.

Du fait de nécessités hardware (dont la technologie LTPO), cette capacité restera réservée aux seuls iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui seront décidément bien différents des iPhone 14 standard, à commencer par l'abandon de l'encoche au profit de poinçons et alors qu'il se murmure qu'ils seront les seuls à proposer un SoC Apple A16 et un capteur photo 48 megapixels.