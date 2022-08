iPhone 14 : Apple aurait commandé 90 millions d'appareils

Apple paraît totalement confiant pour le futur iPhone 14 et aurait demandé à ses fournisseurs un volume de production similaire à celui de l'iPhone 13.

Dans la perspective du lancement de son prochain iPhone, Apple aurait commandé à ses fournisseurs de l'ordre de 90 millions d'appareils pour cette seule fin d'année. Ce chiffre évoqué par Bloomberg pour l'iPhone 14 est similaire à celui de l'année dernière à la même période pour l'iPhone 13.

Avant 2021 et l'iPhone 13, Apple avait plutôt pour habitude de commander de l'ordre de 75 millions d'exemplaires pour un iPhone de nouvelle génération. C'est à se demander si Apple n'anticipe pas un nouveau super cycle avec l'iPhone 14, avec des évolutions concernant essentiellement les versions Pro et Pro Max.

Toujours d'après les sources de Bloomberg, le groupe de Cupertino prévoit d'assembler environ 220 millions d'exemplaires d'iPhone au total pour cette année 2022… comme l'année dernière.

Ming-Chi Kuo a aussi parlé

Si peu de changements sont a priori attendus pour l'iPhone 14 et iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max pourraient apporter une modification du fameux design avec encoche. Seuls les modèles Pro auraient droit à un nouveau SoC Apple A16 et avec de la RAM LPDDR5, ainsi qu'un nouveau capteur photo de 48 mégapixels à l'arrière.

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, les prix des modèles iPhone 14 Pro seraient revus à la hausse par rapport aux modèles iPhone 13 Pro Max. En raison de la hausse des prix des versions Pro, il considère que le prix de vente moyen de l'ensemble de la gamme iPhone 14 augmentera d'environ 15 %.

Pour Ming-Chi Kuo, les craintes de certains investisseurs - à cause du contexte géopolitique - sur la production et la livraison des modèles de l'iPhone 14 n'auraient en tout cas pas lieu d'être. Il ne voit actuellement aucun impact sur la chaîne d'approvisionnement.