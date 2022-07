Le zoom périscopique sur un seul modèle d'iPhone en 2023

Dès l'iPhone 14, la partie photo devrait évoluer sur les modèles Pro et la rumeur évoque la présence d'un capteur 48 megapixels en remplacement de l'habituel module 12 megapixels.

Si cela reste à confirmer, il est déjà question d'ajouter à cette configuration un zoom périscopique sur la génération suivante. Plusieurs rumeurs évoquent en effet cette fonctionnalité sur l'iPhone 15 et certains fournisseurs de composants ont même déjà été identifiés en ce sens.

Mais selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple va encore jouer la différenciation dans sa gamme en ne proposant ce type de zoom que sur un unique modèle de la gamme : l'iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max only

Il évoque un module de type 1/3 pouce avec une résolution de 12 megapixels, une ouverture de f/2,8 et une stabilisation, pour un zoom optique x5 à x6. Ce n'est qu'avec l'iPhone 16 en 2024 que cette fonctionnalité serait proposée sur les versions Pro et Pro Max.

Les iPhone 15 et 16 standard resteront sur des parties photo plus basiques. La différenciation s'annonce donc de plus en plus forte entre ces modèles et les versions Pro, et la variation Pro Max reste logiquement porteuse des innovations.

Cette stratégie va commencer à s'affirmer plus franchement dès la série iPhone 14 attendue en septembre avec des puces différentes entre standard et Pro, ce qui n'était encore jamais arrivé.