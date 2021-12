iPhone 15 : les smartphones d'Apple uniquement en eSIM ?

L'iPhone va-t-il abandonner la carte SIM physique au profit d'une eSIM (SIM embarquée et programmable). C'est ce qu'a affirmé le site brésilien Blog do iPhone en affirmant que l'iPhone 15 n'aurait plus de chariot pour la carte nano-SIM en 2023.

Il précise que les modèles auront une double eSIM, permettant l'activation de deux lignes. Se passer du chariot a évidemment un intérêt pour un gain de place au sein de l'iPhone et pour l'étanchéité de l'appareil.

Cela pourrait aussi aller dans le sens d'une rumeur plus générale affirmant que l'iPhone finira par adopter un design sans ports, ni pour la charge qui sera sans fil ni pour les connectiques. Retirer le chariot SIM aurait alors une pertinence ici.

Déjà, le site MacRumors, sans valider la rumeur du passage à l'eSIM pour l'iPhone 15, affirme pour sa part que cette transition pourrait commencer à se jouer dès septembre 2022.

Apple aurait averti les opérateurs mobiles aux Etats-Unis de se préparer au lancement d'iPhone en configuration eSIM seule, avec notamment la vente d'iPhone 13 toujours dotés d'un chariot SIM mais sans carte nano-SIM de l'opérateur associée, tandis que l'iPhone 14 pourrait être lancé directement sans chariot SIM. Mais cela demandera encore confirmation.