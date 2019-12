iPhone 5G : flop en vue ?

Apple aura dû enterrer la hache de guerre avec Qualcomm et faire quelques sacrifices pour renouer le contact avec le fournisseur de puces afin que ce dernier accepte de lui développer et de fournir un modem compatible 5G afin que le fabricant puisse à son tour entrer dans le bal de la 5G dès l'année prochaine.

Récemment on apprenait également que l'arrivée de la 5G au sein des iPhone se ferait sans surcout spécifique, Apple cherchant à optimiser ses couts de production et économiser sur d'autres postes afin de ne pas répercuter de hausse de prix au consommateur.

Si la marque et ses investisseurs sont plutôt optimistes face à l'arrivée des terminaux 5G sur le marché, pour Gene Munster de Lou Venture, il ne faut pas crier victoire trop tôt. L'analyste réputé recommande ainsi aux investisseurs de modérer leur engouement et leurs espoirs quant à l'impact de la 5G sur la santé financière d'Apple. Ainsi dans sa première année, l'iPhone 5G pourrait s'afficher comme un flop et une déception.

C'est avant tout le marché américain qui représente la plus grande part des ventes d'iPhone à travers le monde et cela pourrait poser un problème de taille l'année prochaine. En effet, le réseau de télécommunications du pays n'est pas encore totalement compatible 5G et les promesses des opérateurs à déployer rapidement la 5G ne trouve aucune application concrète aujourd'hui. La promesse de 75% de couverture de la population d'ici la fin 2020 semble très largement optimiste et il est peu probable que les utilisateurs investissent dans un iPhone 5G flambant neuf qu'ils ne pourront utiliser pleinement qu'en 2021 dans le meilleur des cas.

En clair, pour séduire, Apple devra apporter bien d'autres arguments que la compatibilité 5G avec ses prochains terminaux. C'est d'ailleurs sans doute parce que la marque est consciente de cela qu'aucun surcout lié à la 5G n'est envisagé : Apple pourrait ne pas communiquer de façon excessive sur le sujet et mettre en avant d'autres atouts afin d'éviter aux utilisateurs de reporter leur achat sur la génération suivante.