iPhone 9 Plus : des références dans la beta de iOS 14

A côté de références à un iPhone 9, ce sont celles d'un iPhone 9 Plus qui ont été trouvées dans le code de iOS 14, confirmant l'existence d'un autre modèle d'iPhone à bas coût.

L'iPhone 9, ou iPhone SE 2, doit toujours être annoncé d'ici le printemps, à moins que le coronavirus ne perturbe le calendrier prévu. Des références à ce modèle ont été trouvées il y a quelques jours dans le code de la plate-forme iOS 14 obtenu avant l'heure.

Mais il ne sera sans doute pas seul. Le site 9to5Mac annonce avoir aussi trouvé des indices concernant un mystérieux iPhone 9 Plus qui serait la variante agrandie de l'iPhone 9 et validerait l'existence de deux modèles pour cette gamme.

Si l'iPhone 9 est attendu avec un affichage de 4,7 pouces, ce modèle passerait à 5,5 pouces. Les éléments trouvés dans iOS 14 confirment pour lui aussi la présence du SoC Apple A13 de dernière génération, ce qui pourrait contribuer à initier un cycle de renouvellement chez les utilisateurs d'iPhone d'ancienne génération ne voulant pas mettre 1000 € dans les derniers modèles.

On retrouvera le lecteur d'empreintes physique Touch ID qui a disparu des versions plus récentes au profit du Face ID mais dans une version sans parties mobiles, le Taptic Engine simulant les appuis et validations.

On notera que la dénomination iPhone 9 n'est pas garantie et l'on pourrait avoir au final des iPhone SE 2 ou bien un autre nom choisi par Apple. En revanche, le grand modèle devrait bien disposer de la mention "Plus".

9to5Mac indique avoir aussi trouvé des indications concernant les futures tablettes iPad Pro, avec pusieurs références identifiées : J417, J418, J420 et J421.