L'iPhone 9 s'affiche en vidéo

L'iPhone 9 est particulièrement attendu sur le marché du smartphone et il s'affiche aujourd'hui dans une supposée vidéo de prise en main.

Dans une vidéo récemment partagée sur la toile, on peut ainsi voir ce qui semble être le prochain iPhone 9 ou iPhone SE 2, le terminal qu'Apple prévoit de sortir prochainement pour faire office d'entrée de gamme dans son catalogue de terminaux mobiles.

On y voit ainsi ce qui ressemble beaucoup à un iPhone 5 avec de larges bordures, bandeaux et mentons ainsi qu'un lecteur d'empreintes Touch ID. On serait donc assez éloigné des rumeurs précédentes évoquant un smartphone basé sur l'ancienne architecture de l'iPhone 8.

Autre élément notable : on ne compte qu'un seul capteur photo au dos de l'appareil, et c'est là qu'Apple pourrait faire des économies en ne développant pas vraiment la partie photo de l'appareil.

Difficile de dire si le modèle présenté est bel et bien un exemplaire du prochain smartphone d'Apple tant les contradictions avec les précédentes rumeurs sont légion. Malgré tout, la popularité de la vidéo montre à quel point le smartphone est attendu par les utilisateurs, et finalement, peu importe la forme ou les détails techniques, Apple sait déjà que son iPhone d'entrée de gamme trouvera preneur...