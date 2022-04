iPhone par abonnement : les spéculations vont bon train

D'après Bloomberg, Apple a dans ses cartons un service d'abonnement mensuel pour l'iPhone et d'autres de ses appareils. Il serait de type leasing (sans option d'achat) et avec possibilité de remplacement lors de la sortie d'un nouveau modèle. Un montant mensuel dépendrait de l'appareil choisi avec également d'autres services inclus.

Mark Gurman de Bloomberg prend l'exemple des prix de l'iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max à respectivement 799 $, 999 $ et 1 099 $ aux États-Unis, et s'inspire du prix de l'abonnement iPhone Upgrade Program en le revoyant à la baisse.

Aux USA, iPhone Upgrade Program associe la paiement d'un iPhone et de la garantie AppleCare+ sur 24 mois, avec toutefois la possibilité d'opter pour un nouvel iPhone chaque année (après 12 mois de paiement).

Que des spéculations

Pour les iPhone 13, Mark Gurman imagine ainsi des abonnements à 35 $, 45 $ et 50 $ par mois.

En l'espace d'une période de trois ans prise comme référence (la moyenne pour le remplacement d'un iPhone), cela ferait 1 260 $ pour un iPhone 13, 1 620 $ pour un iPhone 13 Pro et 1 800 $ pour un iPhone 13 Pro Max. Une hausse du prix qui serait alors de l'ordre de 60 %.

C'est toutefois sans savoir ce qu'Apple décidera d'intégrer dans son éventuel iPhone par abonnement. Il pourrait comprendre par exemple l'abonnement Apple One à 14,95 $ par mois. Forcément, cela jouera sur une différence plus acceptable et des avantages pour l'utilisateur final… qui aura été davantage fidélisé.