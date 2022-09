Un service d'abonnement pour l'iPhone annoncé par Apple ?

Dans ses prévisions pour les prochaines et proches annonces d'Apple, Mark Gurman de Bloomberg reprend son information selon laquelle le groupe de Cupertino va lancer un nouveau service d'abonnement pour l'iPhone. " À l'heure actuelle, je n'ai aucune raison de croire que cela ne se fera pas avant la fin de l'année. "

Le journaliste de Bloomberg est assez seul sur cette rumeur, mais il vise généralement juste. Le service d'abonnement pour obtenir le smartphone d'Apple serait en lien avec l'abonnement tout‑en‑un Apple One qui réunit plusieurs services.

De type leasing sans option d'achat, le service d'abonnement mensuel en question permettrait de remplacer un iPhone par un modèle nouvellement sorti. Son lien avec Apple One serait par ailleurs synonyme d'accès à par exemple Apple TV+ pour le service de streaming vidéo proposant des créations Apple Original, ou encore iCloud pour du stockage en ligne supplémentaire.

Différent de l'iPhone Upgrade Program

Il s'agirait ainsi d'une proposition différente de l'iPhone Upgrade Program qui est disponible pour certains marchés comme aux États-Unis. L'iPhone Upgrade Program associe le paiement d'un iPhone et de la garantie AppleCare+ avec une répartition du coût de l'appareil sur 24 mois. Une fois l'iPhone remboursé, il appartient à l'utilisateur.

Pour autant et si souhaité, il y a la possibilité avec l'iPhone Upgrade Program d'échanger le smartphone contre un nouvel iPhone une fois que la moitié de la valeur de l'appareil a été remboursée, et donc après 12 mois de paiement.

En perspective d'une hausse des prix de l'iPhone

Évidemment, le nouveau service d'abonnement pour l'iPhone aurait une incidence à la hausse pour l'abonnement Apple One, sans toutefois savoir quels types de services seraient effectivement de la partie. Par ailleurs et si elle se confirme, il n'est pas clair si ce genre de proposition est susceptible d'être annoncée pour un marché comme l'Europe et la France.

Dans un contexte où le prix de l'iPhone 14 devrait connaître une inflation, une telle proposition d'Apple pourrait éventuellement séduire. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, le prix de vente moyen de l'ensemble de la gamme iPhone 14 augmenterait de 15 % par rapport à la gamme précédente d'iPhone 13.

À en croire une information du site iPhon.fr et pour des modèles (et capacités) équivalents de l'iPhone 13, le prix de l'iPhone 14 serait en hausse de 120 €.