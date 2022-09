Les gros prix des iPhone 14 fuitent pour la France

Le traditionnel événement de rentrée d'Apple se tiendra demain. La keynote sera l'occasion pour le groupe de Cupertino de dévoiler sa nouvelle gamme d'iPhone. Pour l'iPhone 14, les rumeurs ne manquent pas, à commencer par la disparition du format mini.

Avec les smartphones de nouvelle génération équipé d'iOS 16, ce serait ainsi un iPhone 14 (6,1 pouces), iPhone 14 Max (6,7 pouces), iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Seules les deux versions Pro seraient équipées d'un nouveau SoC Apple A16 (Bionic), alors qu'il s'agirait sinon d'une puce Apple A15 possiblement améliorée.

Une source manifestement bien renseignée du site iPhon.fr confirme l'absence d'un iPhone 14 mini, et divulgue par ailleurs les prix en France pour l'ensemble de la gamme iPhone 14. A priori, c'est la confirmation de la hausse attendue.

Les prix fuités pour le nouvel iPhone 14

La grille tarifaire ainsi divulguée (même s'il faudra attendre l'officialisation d'Apple) est pour le moins complète. Elle va jusqu'au différentes configurations de l'iPhone en matière de quantité de stockage à 128 Go, 256 Go et 512 Go.

iPhone 14 :

128 Go : 1 029 €

256 Go : 1 149 €

512 Go : 1 379 €

iPhone 14 Max :

128 Go : 1 129 €

256 Go : 1 249 €

512 Go : 1 479 €

iPhone 14 Pro :

128 Go : 1 279 €

256 Go : 1 399 €

512 Go : 1 629 €

iPhone 14 Pro Max :

128 Go : 1 379 €

256 Go : 1 499 €

512 Go : 1 729 €

Les prix de l'iPhone 13

À titre de comparaison, voici les prix pratiqués par Apple pour les modèles de l'iPhone 13. Un iPhone 13 mini de 5,4 pouces est commercialisé, mais il n'y a pas d'iPhone 13 Max. Par ailleurs, la capacité de stockage pour la version Pro de l'iPhone 13 va jusqu'à 1 To.

iPhone 13 mini :

128 Go : 809 €

256 Go : 929 €

512 Go : 1 159 €

iPhone 13 :

128 Go : 909 €

256 Go : 1 029 €

512 Go : 1 259 €

iPhone 13 Pro :

128 Go : 1 159 €

256 Go : 1 279 €

512 Go : 1 509 €

1 To : 1 739 €

iPhone 13 Pro Max :

128 Go : 1 259 €

256 Go : 1 379 €

512 Go : 1 609 €

1 To : 1 839 €

Avec des modèles et capacités de stockage comparables entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, ce serait une augmentation de 120 €. C'est plutôt en phase avec les prévisions de l'analyste Ming-Chi Kuo qui a tablé sur une augmentation d'environ 15 % pour le prix de vente moyen de l'ensemble de la gamme iPhone 14.

Les versions Pro de l'iPhone 14 pourraient bénéficier d'un capteur photo principal de 48 mégapixels à la place du capteur photo de 12 mégapixels, un affichage OLED avec technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement pouvant descendre à 1 Hz. En outre, l'heure ne serait pas encore à l'abandon du Lightning au profit de l'USB-C pour l'iPhone 14.