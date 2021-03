iPhone sans chargeur et résistance à l'eau : Apple prend une amende au Brésil

Liée au Secrétariat de la Justice et de la Défense de la Citoyenneté de São Paulo, l'agence Procon-SP pour la protection et la défense des consommateurs a infligé une amende de 10,5 millions de réaux brésiliens (près de 1,6 million d'euros) à Apple.

Cette amende sanctionne le groupe de Cupertino pour vente d'un appareil sans le chargeur, publicité mensongère et clauses abusives.

En octobre dernier, Apple a introduit sa nouvelle gamme d'iPhone 12 et a annoncé des livraisons sans adaptateur secteur en justifiant des objectifs en matière de protection de l'environnement. Dans le coffret de l'appareil et pour les autres nouveaux modèles, il y a ainsi seulement un câble USB-C vers Lighthning (pour permettre la recharge rapide).



Les justifications d'Apple pour le retrait du chargeur du coffret de l'iPhone n'ont manifestement pas convaincu l'agence brésilienne. Elle n'aurait pas reçu de réponse concernant une réduction du prix de l'iPhone 12 tenant compte de l'absence du chargeur.

Pas seulement l'absence de chargeur avec l'iPhone 12

Procon-SP pointe également du doigt Apple pour des problèmes avec des fonctionnalités de l'iPhone à la suite de l'application de mises à jour, le fait que le groupe " s'exonère de toute garantie légale et implicite et de tout vice caché ou non apparent. "

Comme cela a été le cas avec l'autorité italienne de la concurrence, Apple est aussi sanctionné pour la diffusion de messages promotionnels portant sur différents modèles et en lien avec la résistance à l'eau de l'iPhone.

En particulier, Apple a refusé de réparer des iPhone 11 Pro pour des dommages causés par un liquide car non couverts par la garantie. Une clause de non-responsabilité jugée trompeuse par rapport à ce qui était mis en avant dans les messages promotionnels.

" Apple doit comprendre qu'il existe au Brésil de solides lois et institutions de protection des consommateurs. Apple doit respecter ces lois et ces institutions ", a déclaré le directeur exécutif de Procon-SP. Apple a la possibilité de faire appel.