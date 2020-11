iPhone : Apple proposerait des apps tierces à la configuration

Rien d'officiel pour le moment, mais seulement quelques hypothèses émises par 9to5Mac à la suite de la publication d'une version bêta d'iOS 14.3 pour les développeurs, avec du code présent assez évocateur.

À en croire le site, qui souligne ne pas avoir vu une telle fonctionnalité en action, Apple pourrait suggérer des applications tierces - à savoir non-Apple - lors de la procédure de configuration d'un nouvel iPhone ou iPad.

A priori, de telles suggestions pour des applications dans l'App Store ne seraient affichées que pour des utilisateurs de certains pays et sur la base des législations locales. Évidemment, on peut se demander si ce ne serait pas non plus une manière de devancer des enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles.



Le cas échéant, la solution proposée par Apple ferait penser à Google et Android en Europe, avec des écrans de choix permettant de télécharger des applications de recherche et navigateurs. Mais la mesure de Google était en lien avec une sanction européenne effective pour abus de position dominante.

Les enquêtes de la Commission européenne visant Apple se focalisent par contre sur les règles de l'App Store en tant que passage obligé pour le téléchargement d'applications natives, avec notamment le système d'achat in-app et la commission prélevée par le groupe de Cupertino.

Un dernier point sur lequel la position d'Apple évolue déjà pour les " petits " développeurs avec le programme App Store Small Business Program. L'exécutif européen se penche aussi sur les restrictions de la capacité des développeurs à informer les utilisateurs d'autres possibilités d'achat, en dehors des applications.