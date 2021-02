iPhone avec écran pliable : un lancement en 2023 et le support du stylet ?

Outre divers brevets trahissant le fait qu'Apple ne manque pas d'idées pour préparer le développement d'un iPhone avec écran pliable, plusieurs rumeurs ont signalé l'existence de prototypes destinés notamment la robustesse d'un tel affichage et de sa charnière.

Le développement serait donc bien en cours avec un possible lancement d'ici quelques années. Différentes fenêtres de tir ont été proposées mais pour le cabinet Omdia, c'est vers 2023 qu'Apple pourrait dévoiler son produit.

Croquis d'un brevet détaillant la charnière d'un double affichage

Il suggère que l'appareil mobile sera doté d'un affichage de 7,3 à 7,6 pouces en format déployé, sans préciser s'il s'agira d'un affichage ou de deux écrans accolés. Cette diagonale est à peu près celle proposée sur les smartphones Android avec écran pliable déjà commercialisés.

Omdia parierait plutôt sur un format clapet, à l'image de ce propose le Galaxy Z Flip de Samsung, et anticipe le support du stylet Apple Pen comme élément différenciant. Il reste d'ailleurs à voir si le Galaxy Z Fold 3 attendu au second semestre cette année devancera cette tendance avec le support du S Pen.

Quant au tarif, il resterait élevé, de l'ordre de 1500 dollars, ce qui aurait l'avantage d'explorer un segment de prix au-delà de la gamme iPhone / iPhone Pro habituelle et donc d'élargir le périmètre de sa série de smartphones, après avoir déjà occupé le segment inférieur avec l'iPhone SE et les versions plus anciennes de l'iPhone toujours au catalogue.