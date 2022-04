iPhone Fold : vers un mix entre iPhone et iPad ?

L'hypothèse d'un iPhone doté d'un affichage souple repliable et les dernières rumeurs sur les projets et partenariats potentiels d'Apple incitent les analystes à réviser leurs prédictions.

L'analyste Ming-Chi Kuo affirme ainsi que la firme de Cupertino teste actuellement un prototype doté d'un affichage repliable OLED de 9 pouces qui n'est actuellement qu'un appareil de test sans vocation commerciale.

Illustration d'un brevet Apple concernant un affichage repliable

Il s'agit seulement pour le moment d'évaluer les possibilités et limitations de la technologie. Ming-Chi Kuo, et désormais l'analyste Ross Young de DSCC, firme spécialisée dans le suivi des technologies d'écran, tablent sur un lancement repoussé à 2025 pour un premier iPhone Fold, avec un appareil qui pourrait constituer une sorte d'hybride entre iPhone et tablette iPad.

Selon Kuo, Apple chercherait d'abord à proposer des affichages souples repliables de bonne taille pour des MacBook avant de s'attaquer à des produits électroniques plus compacts.

La publication coréenne The Elec a évoqué l'évaluation par Apple d'un affichage souple OLED avec verre protecteur UTG (Ultra Thin Glass) qui serait fourni par LG pour de futurs iPad et MacBook.