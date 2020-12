iPhone : iOS 14.2 impacte lourdement l'autonomie

Les témoignages se multiplient chez les possesseurs d'iPhone : iOS 14.2 se montrerait parfois trop gourmand et épuiserait ainsi l'autonomie des terminaux mobiles de façon inexplicable.

Sur Reddit ainsi que sur les forums officiels d'Apple, on voit se multiplier les plaintes concernant iOS 14.2. Il apparait ainsi que chez certains utilisateurs, la mise à jour de l'OS s'accompagne d'une perte flagrante d'autonomie : la batterie se viderait quasiment à vue d'oeil chez certains utilisateurs.

Chez certains utilisateurs, on parle ainsi d'une perte de 50 d'autonomie en seulement 30 minutes et l'impossibilité de boucler une journée sans faire une pause recharge. Et là encore petit problème : le temps de recharge serait également allongé.

Sont principalement concernés les iPhone X, XS Max, XS, iPhone 7, 6S et SE de première génération, soit d'anciens terminaux. Tout porte à croire que le problème est bel et bien logiciel et qu'Apple devrait ainsi être en mesure de proposer un correctif assez rapidement.