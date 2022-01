iOS 14 : les mises à jour de sécurité étaient temporaires

Lors de la sortie d'iOS 15, Apple a indiqué que les utilisateurs d'iPhone pourront faire le choix de rester sur iOS 14 tout en bénéficiant des mises à jour de sécurité. Il s'avère qu'il s'agissait de mises à jour temporaires.

Apple ne l'a en fait pas caché, mais certaines explications sur son site pouvaient prêter à confusion, notamment sur la page consacrée à la présentation des nouvelles fonctionnalités disponibles avec iOS 15.

" Vous pouvez passer à la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités et de l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou bien continuer sur iOS 14 et néanmoins profiter d'importantes mises à jour de sécurité. "

Le caractère temporaire de la mesure a été souligné dans une page d'aide d'Apple consacrée à la mise à jour de l'iPhone ou iPad.

" Si vous utilisez iOS 14.5 ou iPadOS 14.5, ou une version ultérieure, il est possible que vous puissiez désormais choisir entre deux versions. Cette option vous permet d'installer iOS 15 ou iPadOS 15 dès que cette version est disponible, ou de continuer à utiliser iOS 14 ou iPadOS 14 en bénéficiant tout de même des mises à jour de sécurité importantes pendant une certaine durée. "

iOS 15 aussi pour les anciens iPhone

La dernière mise à jour de sécurité pour iOS 14 remonte à octobre avec iOS 14.8.1. Désormais, cette mise à jour n'est plus proposée et Apple aiguille vers la dernière version d'iOS 15 qui est actuellement iOS 15.3.

Selon Apple et des chiffres de l'App Store au 11 janvier 2022, iOS 15 est installé sur 72 % des iPhone introduits au cours de ces quatre dernières années et sur 63 % de l'ensemble des iPhone actifs. Il s'avère que la compatibilité d'iOS 15 couvre jusqu'à l'iPhone 6s de 2015 !