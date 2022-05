iPhone : Apple ouvre sa réparation en libre-service

Fin 2021, Apple avait grandement surpris avec l'annonce d'un programme de réparation en libre-service. Le Self Service Repair est officiellement disponible depuis cette semaine et concerne comme prévu les États-Unis. Pour d'autres pays et en commençant par l'Europe, ce sera pour plus tard dans le courant de cette année.

Opérée par un fournisseur tiers autorisé par Apple, une nouvelle boutique en ligne propose plus de 200 pièces et outils pour permettre à des clients dits expérimentés d'effectuer des réparations sur les gammes d'iPhone 12, iPhone 13 ainsi que sur l'iPhone SE de troisième génération. Cela touche à l'écran, batterie, caméra, haut-parleur du bas, moteur pour le retour haptique ou tiroir de carte SIM de l'iPhone.

Ultérieurement mais sans entrer dans les détails, Apple indique que le programme comprendra des manuels, des pièces et outils pour des réparations sur les ordinateurs Mac équipés d'une puce Apple Silicon.

Le coût d'une réparation par soi-même

Apple publie des manuels de réparation pour chaque appareil concerné et le Self Service Repair Store permet de commander les pièces et outils. Ce sont les mêmes que ceux utilisés par les professionnels du réseau de réparation d'Apple et au même prix.

À défaut d'un achat d'outils adaptés, un kit d'outils est en location à 49 $ pour une réparation à effectuer. Livré gratuitement, il doit être renvoyé dans un délai d'une semaine.

En prenant par exemple le cas de l'iPhone 13 Pro Max dans le haut de gamme et d'une grosse réparation, il est proposé le nécessaire pour le changement d'un écran (hors outils) à 311,96 $, sachant que le coût de remplacement de l'écran hors garantie revient sinon à 329 $ dans le cadre d'une réparation réalisée par Apple.

De quoi se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle. En renvoyant l'écran remplacé pour un recyclage, il y a néanmoins un remboursement de 33,60 $. Le programme sera par contre potentiellement plus avantageux pour de petites réparations.

N.B. : crédits vignette : Apple.