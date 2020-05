Bon plan : le PC portable Xiaomi Mi Notebook Pro 2019 en forte promotion

Le bon plan du jour concerne le PC portable Xiaomi Mi Notebook Pro que nous avons testé qui présente un design semblable au MacBook Pro de la marque Apple, mais en fonctionnant sous Windows 10. Cet ordinateur dispose d'un affichage 15,6 pouces FHD (dalle LCD IPS) avec un GPU GeForce MX250 de Nvidia apte pour de nombreux jeux vidéo. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs et des dissipateurs de chaleur.

Pour la visioconférence, vous pourrez retrouver une webcam de 1 mégapixel, mais le Xiaomi Mi Notebook Pro possède également une protection biométrique par lecteur d'empreintes. Niveau son, ce PC propose des haut-parleurs Harman Kardon dans le châssis en alliage de magnésium, robuste et léger. On trouvera également une connectique HDMI pour diffusion sur grand écran.

Le notebook de chez Xiaomi dispose d'un SoC Intel Core i5-8250U ou Core i7-8550U avec 8 à 16 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage de type SSD qui permet une très bonne réactivité vu la qualité du stockage comme nous avons pu le constater dans notre test (il s'agit d'un modèle Samsung MZVLB256HAHQ-00000 sous interface NVM Express 1.2 dans sa spécification PCiE 3.0 x4 avec des débits mesurés supérieurs à 3000 MB/s en lecture et 1200 MB/s en écriture).

Il est à noter que le notebook inclut un clavier en QWERTY et le Windows 10 installé de base en chinois (parfois en anglais), mais comme évoqué dans notre test il suffit de quelques minutes pour trouver un Windows 10 activé en français, et il existe plusieurs solutions pour, si vous le souhaitez, basculer votre clavier en AZERTY comme des stickers à 1 €.

Le PC portable Xiaomi Mi Notebook Pro 2019 (8+256 Go SSD, i5) est proposé actuellement chez Gearbest au tarif spécial de 788 € avec le code M49CBBD0C4627001 et la livraison gratuite.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

