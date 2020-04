iPhone SE 2020 : le SoC Apple A13, ce puissant processeur pour 489 €

A côté de la série iPhone 11 positionnée en haut de gamme avec des tarifs se rapprochant ou dépassant les 1000 €, Apple a frappé un grand coup avec l'iPhone SE 2020 qui, s'il offre un design daté, propose le même SoC Apple A13 de dernière génération lui apportant beaucoup de puissance et l'assurance de profiter des mises d'iOS pour plusieurs années.

Avec un tarif qui démarre à 489 € pour la version 64 Go, Apple dispose donc d'un modèle qui ne rougira pas face à la multitude des smartphones Android. Sur AnTuTu, l'iPhone SE 2020 atteint un score de plus de 490 000 points, en léger retrait par rapport à l'iPhone 11 Pro Max (534 000 points environ), peut-être du fait de la présence de 3 Go de RAM au lieu de 4 Go sur les iPhone 11 et d'un léger bridage pour composer avec la batterie de moindre capacité et conserver une autonomie suffisante.

Ce sont quelques concessions faites sur l'iPhone low cost, le reste (CPU, GPU, intelligence artificielle) restant au même niveau que les modèles standard, et même s'il n'est pas question de 5G ici.

Entre une solide plate-forme matérielel et l'assurance de mises à jours logicielles sur plusieurs années, l'homogénéité de la proposition séduit les observateurs, jusque dans le camp Android, où généralement seuls les modèles haut de gamme profitent de mises à jour sur des temps si longs.

Certes, la configuration reste assez simple par rapport aux smartphones haut de gamme Android, et la disposition interne ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de l'iPhone 8, mais les rumeurs d'un passage des Mac à des processeurs ARM dérivés du futur SoC Apple 14 l'an prochain confirment qu'Apple a atteint un niveau de maturité qui va lui permettre de déployer un virage plus large en faveur de l'architecture ARM.

En attendant, vous pouvez trouver l'iPhone SE 2020 moins cher que les tarifs de référence chez RED by SFR, avec la possibilité de l'acheter avec ou sans abonnement :