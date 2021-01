Les iPhone SE / 12 / XR en promo, mais aussi la Nintendo Switch Lite à moins de 190 €, Samsung Galaxy Buds..

Le bon plan du jour concerne l'iPhone SE avec un design aclassique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous pourrez profiter de l'iPhone SE 64 Go à 390 € au lieu de 489 € chez Rakuten.



Ci-dessous vous pourrez trouver d'autres bons plans :

