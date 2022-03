iPhone SE 2022 : 4 Go de RAM pour accompagner le Soc Apple A15

C'est l'un des secrets non dévoilés de l'iPhone SE : le smartphone au SoC Apple A15 embarque 4 Go de RAM.

L'iPhone SE de nouvelle génération conserve le design avec écran 4,7 pouces, dalle LCD et lecteur d'empreintes Touch ID en façade mais il profite d'un SoC Apple A15 comme les iPhone 13.

Apple ne s'est pas étendue sur la quantité de RAM embarquée et il a fallu quelques efforts à MacRumors et au développeur Moritz Sternemann pour obtenir l'information cachée dans la version de Xcode diffusée après l'événement Peek Performance du 8 mars.



Il apparaît ainsi que l'iPhone SE embarque 4 Go de RAM, soit un peu plus que la génération précédente (3 Go) et ce qui représente très peu par rapport à ce que propose en face le monde Android : 4 à 6 Go de RAM en entrée de gamme, 6 à 8 Go de RAM en milieu de gamme et 12 à 18 Go de RAM pour les modèles premium.

Les iPhone 13 Pro n'embarquent eux-même que 6 Go de RAM et il est question pour l'iPhone 14 Pro d'un passage à 8 Go.

L'iPhone SE 2022 désormais compatible 5G sera disponible le 18 mars à un tarif démarrant à 529 €.