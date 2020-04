iPhone SE 2020 : ce qu'Apple n'a pas révélé des caractéristiques

L'iPhone SE 2020 vient redonner un coup de jeune à l'antique (pour l'industrie mobile) iPhone SE d'origine en proposant un format compact avec affichage 4,7 pouces et un lecteur d'empreintes Touch ID mais surtout en intégrant un processeur Apple A13 de dernière génération, le tout sous iOS 13.

Comme à son habitude, Apple n'a pas tout dit des caractéristiques de son nouveau modèle proposé à partir de 489 € et c'est du côté de certains opérateurs que l'on peut trouver les informations manquantes.

On découvre ainsi par l'intermédiaire de l'opérateur China Telecom que l'iPhone SE 2020 disposerait de 3 Go de RAM LPDDR4x pour accompagner son puissant SoC (les iPhone 11 et 11 Pro embarquent 4 Go de RAM).

Le nouveau smartphone embarquerait aussi une batterie d'une capacité de 1821 mAh (comme l'iPhone 8 dont il emprunte l'aspect mais avec les avantages d'une plate-forme matérielle plus récente) pour une autonomie standard d'une journée de fonctionnement (13 heures en lecture vidéo, selon les données officielles).

L'iPhone SE 2020 sera proposé en précommande à partir du vendredi 17 avril pour une disponibilité fixée au 24 avril.