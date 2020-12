Apple envoie des iPhone spéciaux aux hackers

Des hackers et chercheurs en sécurité vont commencer à recevoir un iPhone spécial pour trouver plus facilement des vulnérabilités.

Selon MacRumors, Apple a commencé prévenir les chercheurs en sécurité qui participent à son programme Security Research Device. Évoqué lors d'une conférence Black Hat de Las Vegas en 2019, ce programme a officiellement été lancé l'été dernier.

Les hackers concernés vont ainsi recevoir un iPhone spécial. Il s'agit en effet d'une version personnalisée de l'iPhone pour laquelle l'impasse est faite sur des couches et fonctionnalités de protection.

Pas besoin de jailbreak

Le but est de permettre aux chercheurs en sécurité d'aller plus en profondeur dans leur quête de failles et vulnérabilités. Ils peuvent exécuter des commandes avec des privilèges élevés (ssh et shell root) et disposent de possibilités de débogage avancées.

L'iPhone spécial est fourni pour une durée de 12 mois avec possibilité de renouvellement et demeure la propriété d'Apple. Il est livré avec la dernière version d'iOS disponible et se veut être aussi proche que possible d'un iPhone standard en dépit de quelques latitudes accordées.



" Le programme est conçu pour contribuer à améliorer la sécurité pour tous les utilisateurs d'iOS, amener davantage de chercheurs sur l'iPhone et améliorer l'efficacité pour ceux qui travaillent déjà sur la sécurité d'iOS ", écrit Apple.