L'iPhone X à 398 € seulement, mais aussi Nintendo Switch, Roborock S5 Max...

Le bon plan du jour concerne le smartphone iPhone X qui propose un écran OLED de 5,8 pouces avec une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Le DPI est de 458 ppp. Cet iPhone exploite un SoC A11 Bionic accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez trouver à l'arrière du téléphone un double capteur photo de 12 mégapixels chaque module. Le capteur photo frontal est de 7 mégapixels. L'iPhone X d'Apple est alimenté par une batterie de 2900 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Vous pourrez profiter de l'iPhone X 64 Go d'Apple à 398 € au lieu de 549 € chez Rakuten !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le Redmi Note 9 Pro à 186 €, mais aussi le HUAWEI MateBook X Pro 2020 à 899€ au lieu de 1499€ !