L'iPhone X, le Samsung Galaxy A51 et la montre Huawei Watch GT 2 Sport en promotion

Le bon plan du jour concerne les trois offres les plus intéressantes de ce lundi avec un iPhone, un smartphone Samsung et une montre connectée spéciale sport de Huawei !

Commençons notre bon plan du jour avec le smartphone iPhone X d'Apple qui propose un écran OLED de 5,8 pouces avec une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Le DPI est de 458 ppp. Cet iPhone exploite un SoC A11 Bionic accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez trouver à l'arrière du téléphone un double capteur photo de 12 mégapixels chaque module. Le capteur photo frontal est de 7 mégapixels. L'iPhone X d'Apple est alimenté par une batterie de 2900 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Vous pourrez profiter de l'iPhone X 64 Go d'Apple à 398 € au lieu de 549 € chez Rakuten !



Vous pourrez aussi profiter de la montre connectée Huawei Watch GT 2 Sport qui propose un écran tactile circulaire OLED de 1,2 pouce avec une définition de 390 pixels x 390 pixels. Elle exploite un processeur Kirin A1. Elle possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de réaliser un suivi de votre santé (fréquence cardiaque, suivi du sommeil, taux d'oxygène dans le sang..), mais aussi un podomètre.

Elle a été conçue pour garantir une étanchéité jusqu'à 50 mètres et donc pour la natation qui est l'un des nombreux sports proposés par la montre connectée Huawei. Enfin, elle embarque une batterie Li-Ion de 455 mAh permettant 7 jours d'autonomie consécutifs.

Vous pourrez trouver chez la Fnac la montre connectée Huawei Watch GT 2 Sport à 149 € au lieu de 199 € !



Enfin, le smartphone Samsung Galaxy A51 est équipé d'un grand affichage de 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec un poinçon pour le capteur photo avant de 32 mégapixels et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 mégapixels et des modules 12 mégapixels + 5 mégapixels+ 5 mégapixels.

Ce Samsung exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 1024 Go. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

Amazon propose le smartphone Galaxy A51 128 Go à 254 € au lieu de 379 € !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la Saint-Valentin avec Honor et ses réductions de prix (smartphones, montres, pc portables...), mais aussi le smartphone OnePlus OnePlus Nord N10 5G à prix cassé !