Le smartphone OnePlus OnePlus Nord N10 5G à prix cassé

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus Nord N10 qui propose un affichage 6,49 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre le SoC Snapdragon 690 qui lui apporte une compatibilité 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD jusqu'à 512 Go.

Le OnePlus Nord N10 5G propose un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 119 degrés et des capteurs macro et monochrome. On trouvera également deux haut-parleurs et une batterie de 4300 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T.

Vous pourrez profiter du smartphone OnePlus Nord N10 5G à 228 €, au lieu de 349 € en utilisant le coupon de réduction OPN26910 et la livraison est gratuite depuis la France.

