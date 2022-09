D'autres iPod d'Apple deviennent obsolètes

De la liste des produits anciens (ou vintage) d'Apple, des iPod vont basculer à la fin du mois de septembre dans la terrible liste des produits obsolètes du groupe. Ces listes sont fonction de la date d'arrêt de commercialisation des produits.

Quand un produit est considéré obsolète, cela signifie qu'Apple n'effectue plus aucune réparation matérielle, alors que pour la liste des produits anciens il peut avoir quelques exceptions pour une réparation.

" Les produits obsolètes incluent les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans. […] Les Centres de Services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes ", écrit Apple sur son site.

Ce sont l'iPod shuffle de fin 2012, l'iPod nano de 7e génération et l'iPod touch de 5e génération qui deviendront des produits obsolètes le 30 septembre. C'est en fait déjà le cas pour la version 16 Go de l'iPod touch de 5e génération, mais pas pour les versions 32 Go et 64 Go qui vont donc suivre.

Apple a abandonné l'iPod en mai

La dernière itération du vénérable baladeur numérique d'Apple est l'iPod touch de 7e génération qui a été lancé en mai 2019 et était commercialisé par Apple jusqu'en début d'année. Au mois de mai, le groupe de Cupertino a annoncé tourner définitivement la page de l'iPod ouverte en 2001.

" Aujourd'hui, l'esprit de l'iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par le HomePod mini, sans oublier le Mac, l'iPad et l'Apple TV ", avait déclaré Apple.

Selon des chiffres du cabinet Loup Ventures, Apple a vendu près de 450 millions d'iPod depuis son lancement en 2001. L'année dernière, ce sont environ 3 millions d'iPod touch qui auraient été vendus.