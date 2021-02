IPTV pirate : Cloudflare doit bloquer deux services

Le site TorrentFreak se fait l'écho de deux récentes décisions de justice en Italie qui ordonnent à Cloudflare le blocage de deux services d'IPTV illégaux. Service de diffusion de contenus et de serveurs de noms de domaine, Cloudflare avait fait appel en mettant en avant sa position d'intermédiaire neutre.

Les services d'IPTV concernés portent les noms de IPTV The Best et Energy IPTV. Pour un blocage, une action en justice avait été intentée par la Ligue Nationale Professionnelle Série A (LNPA) qui gère les principales compétitions de football en Italie.

Cloudflare a fait valoir qu'il ne fournit pas de services d'hébergement, tout en soulignant que les services d'IPTV demeureront actifs même après la résiliation des comptes. Un argument qui n'a manifestement pas fait mouche.

Le blocage devra être dynamique dans le sens où si les services d'IPTV optent pour de nouveaux noms de domaine ou adresses IP, ils devront également être bloqués.

Un rôle de facilitateur d'accès

L'équipe juridique représentant la LNPA déclare : " Cloudflare participe à des activités qui permettent la visibilité des services illicites IPTV The Best et Energy IPTV - également via du stockage de données de ces sites - et participe au flux de données en violation des droits de la LNPA. "

Les CDN optimisent la mise à disposition d'un contenu le plus souvent volumineux à des utilisateurs finaux, en le rapprochant de la localisation de ces derniers par le biais d'une réplication des données à plusieurs endroits du réseau de distribution.

En France, une plainte déposée par l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, des chaînes de télévision et avec l'appui du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) a débouché en France au blocage de huit services illégaux d'IPTV. En l'occurrence, du blocage DNS (Domain Name System).