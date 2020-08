iQOO 5 et 5 Pro : la série de smartphones avec charge rapide 120W

La marque iQOO (appartenant à Vivo) a présenté en juillet dernier une technologie de charge rapide 120W baptisée FlashCharge. Le premier smartphone à en être équipé est le modèle iQOO 5 Pro tout juste annoncés en Chine en même temps que la version iQOO 5.

Ces derniers possèdent une configuration proche avec un même affichage 6,56 pouces FHD+ AMOLED avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant de 15 meapixels et un SoC Snapdragon 865 associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Si l'iQOO 5 offre une charge rapide de 55W pour sa batterie de 4500 mAh, c'est la variante iQOO 5 Pro qui profitera de la charge 120W FlashCharge pour une batterie de capacité 4000 mAh.

A l'arrière on trouvera une configuration avec trois capteurs photo dont le module principal est un capteur 50 megapixels Samsung Isocell GN1.

L'iQOO 5 offre en plus un module 13 megapixels ultra grand angle et un second module de 13 megapixels de capture des données de profondeur pour le mode portrait.

De son côté, l'IQOO 5 Pro offre le même capteur 13 megapixels ultra grand angle mais aussi un module 8 megapixels périscopique pour du zoom sans perte x5 et du zoom numérique jusqu'à x60.

Les deux smartphones sont compatibles WiFi 6, Bluetooth 5.1 et compatibles 5G et ils tournent sous Android 10. Les tarifs varient selon la configuration mémoire :

iQOO 5

8 / 128 Go : 3998 yuans (486 € environ)

(486 € environ) 12 / 128 Go : 4298 yuans (522 € environ)

(522 € environ) 12 / 256 Go : 4598 yuans (559 € environ)

iQOO 5 Pro