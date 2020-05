Samsung Isocell GN1 : le nouveau gros capteur photo 50 megapixels lumineux et précis

Samsung annonce un nouveau capteur photo mobile Isocell GN1 de 50 megapixels avec de gros pixels 1,2 µm et les technologies Tetracell et Dual Pixel.

Après être monté dans les mégapixels avec des capteurs photo 64 et 108 megapixels dotés de petits photosites 0,8 µm, et être même descendu jusqu'à 0,7 µm avec l'Isocell Slim GH1, le groupe Samsung étoffe sa gamme de capteurs photo mobiles avec le nouveau module ISOCELL GN1 de 50 megapixels.

Son capteur exploite des photosites plus large de 1,2 µm captant plus de lumière et utilise les technologies Tetracell (fusion de 4 pixels en 1) et Dual Pixel (deux photosites fusionnés et captant de la lumière venant d'angles différents) pour assurer un autofocus à détection de phase (PDAF) de 100 millions d'éléments.

Les deux techniques permettent donc de capter beaucoup de lumière tout en offrant une puissante capacité de mise au point, que le sujet soit fixe ou mobile, et centré ou progressant depuis un angle du champ de vision.

La technologie Tetracell de fusion de pixels permettra de prendre des clichés de 12,5 megapixels traités comme s'il s'agissait de photosites de 2,4 µm tout en captant 4 fois plus de lumière, ce qui, avec le Dual Pixel, aidera à prendre des photos nettes même en basse luminosité.

Samsung annonce aussi pouvoir émuler des photos de 100 megapixels avec son capteur GN1 par traitement logiciel et exploiter des algorithmes pour optimiser les réglages de sensibilité ISO, HDR et EIS, ce qui sera également intéressant pour de la capture vidéo en 8K 30 fps.

La production de masse du capteur Isocell GN1 débute ce mois-ci et l'on devrait donc rapidement rencontrer ce capteur photo dans des smartphones cet été et au second semestre.