iQOO 7 sous Snapdragon 888 : déjà un très gros score sur AnTuTu

La marque de Vivo devrait bientôt présenter un nouveau smartphone haut de gamme avec le modèle iQOO 7 qui commence à se montrer avant une annonce officielle attendue vers le 11 janvier.

Il proposera notamment un SoC Snapdragon 888 avec de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1, ce qui devrait lui assurer de belles performances. Un passage sur AnTuTu lui attribue ainsi un score de 752 935 points, au-dessus des 735 000 points obtenus avec un smartphone de référence chez Qualcomm dans sa série de benchmarks.

Le modèle testé embarquait 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et montre la progression par rapport au Snapdragon 865+, pour lequel les smartphones les plus performants du moment atteignent 670 000 points environ.

C'est aussi au-delà des résultats du SoC Kirin 9000 des Huawei Mate 40 / Mate 40 Pro qui ont atteint près de 700 000 points sur AnTuTu dans le Top du mois de novembre 2020.

Si le noeud de gravure est le même, de 5 nm (mais pas chez le même fondeur), le SoC Kirin 9000 est resté sur des coeurs ARM Cortex-A77 tandis que le Snapdragon 888 profite de coeurs ARM Cortex-A78, ce qui sera aussi le cas de l'Exynos 2100 de Samsung.

Dans les sous-scores, la sous-note GPU du Snapdragon 888, avec son Adreno 660, est également supérieure à celle du Kirin 9000 et son GPU ARM Mali-G78 MP24.