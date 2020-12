Snapdragon 888 : quelles performances dans les benchmarks ?

Début décembre, le groupe Qualcomm a dévoilé sa nouvelle plate-forme mobile de référence sous la forme du SoC Snapdragon 888 que l'on retrouvera dans bon nombre de smartphones premium tout au long de 2021.

Le SoC propose tout un ensemble d'améliorations par rapport à la génération précédente, à commencer par une partie CPU gravée pour la première fois en 5 nm et exploitant les dernières architectures ARM Cortex-X1 et ARM Cortex-A78, avec des optimisations spécifiques rassemblées sous la dénomination Kryo 680 et apportant 25% de performance en plus par rapport à la génération précédente.

Le GPU est un composant Adreno 660 qui évolue finalement peu par rapport à l'Adreno 650 du Snapdragon 650 mais dont Qualcomm annonce tout de même une amélioration de 35% en rendu et une consommation d'énergie diminuée.

Le SoC met beaucoup l'accent sur la partie photo et sur une nouvelle plate-forme d'intelligence artificielle qui, en combinant le fonctionnement de plusieurs composants du SoC, permet d'atteindre une grosse puissance de traitement de 26 TOPS.

La plate-forme de référence utilisée

Tout ceci est bien beau sur le papier mais qu''est-ce que cela va donner une fois embarqué dans un smartphone et avec quelles différences par rapport à l'actuel Snapdragon 865 ?

Ces dernières années, nous avons eu l'occasion de tester directement des plates-formes de référence (merci à Qualcomm de nous avoir fait confiance), parfois en exclusivité, mais l'année 2020 étant ce qu'elle est, il n'a pas été possible de faire de même pour le SoC Snapdragon 888.

Ce sont donc des données fournies directement par Qualcomm à partir d'un smartphone de référence qui sont diffusées ici, en attendant de pouvoir les corroborer avec un smartphone du marché.

L'appareil de référence utilisé se compose d'un affichage 6,65 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, d'un SoC Snapdragon 888 (avec CPU 1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,80 GHz) accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage UFS (version non spécifiée), le tout alimenté par une batterie de 3780 mAh.

Les benchmarks du Snapdragon 888

Sur cette base, les benchmarks courants ont été appliqués en rappelant les limitations usuelles, à savoir que les benchmarks ne décrivent pas forcément le fonctionnement réel des smartphones et n'explorent en général qu'une fraction du potentiel des plates-formes matérielles, notamment dans le cas des puces Snapdragon qui combinent les capacités de plusieurs composants pour fournir la puissance de l'IA, au lieu d'un composant dédié.

Les benchmarks ont été utilisés avec leurs paramètres par défaut, de manière à respecter l'équilibre entre performances et consommation d'énergie, sans forcément pousser la puce dans ses retranchements en la faisant sortir des paramètres standard.

Ci-dessous, voici une partie des résultats rapportés à ceux que nous avions obtenus sur les plates-formes précédentes, montrant l'évolution sur ces dernières années :

Snapdragon 888

5 nm EUV

Snapdragon 865

7 nm EUV Snapdragon 855/855+

7 nm AnTuTu 8 735439 569 252 360 000 / 390 000 Geekbench 5 single score 1135 936 620 / 770 Geekbench 5 multi score 3794 3464 2460 / 2800 GfxBench Car Chase 1080p ES 3.1 50 fps 2460 / 2800 GfxBench Manhattan 1080p ES 3 169 fps 88 fps 71 fps GfxBench T-Rex 1080p ES 2.0 204 fps 167fps

Pour la partie intelligence artificielle, le SoC Snapdragon 888 obtient des scores de 217 223 et 911 883 respectivement sur AIMark et AITuTu, à comparer avec nos résultats sur Snapdragon 865 (puissance IA de 15 Tops) qui nous avaient donné 108 424 et 468 242. On voit le chemin parcouru sur cet aspect.

Comme le montrent les résultats de Geekbench, la partie CPU voit ses scores augmenter, avec une progression qui s'accorde à près avec les 20% d'augmentation promise en single core et un score multicore qui évolue plus modestement.

Le score de AnTuTu, de 735 000 points environ et qui touche plusieurs compartiments (GPU, réactivité de l'interface...), montre pour sa part, une forte progression par rapport au Snapdragon 865 de référence que nous avions testé mais aussi par rapport aux optimisations apportées par les fabricants et à la variante Snapdragon 865+ qui ont permis d'atteindre les 670 000 points (valeur du Top AnTuTu de novembre 2020).

Les premiers smartphones sous Snapdragon 888 sont attendus dès le premier trimestre 2021 (et les premières annonces peut-être dès ce mois de décembre), et l'on pourra rapidement compléter ces premières données