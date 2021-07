iQOO 8 : le premier smartphone à adopter un SoC Snapdragon 888+ en approche

Après le SoC Snapdragon 888 dévoilé en décembre dernier et équipant la majorité des smartphones premium du marché, Qualcomm a annoncé l'évolution légère Snapdragon 888+ qui fait passer le coeur le plus puissant (Prime Core) à près de 3 GHz (2995 MHz exactement) et augmente légèrement les performances tout en offrant des capacités de traitement en IA relevées.

Cette puissante puce devrait faire une première apparition dans le smartphone iQOO 8 dont la gamme doit être présentée en Chine début août. Une partie de ses caractéristiques a commencé à se diffuser sur le Web et les réseaux sociaux.

iQOO 7

Le modèle iQOO 8 est donc attendu avec un SoC Snapdragon 888+ associé à 12 Go de RAM et 4 Go de mémoire étendue (prise sur l'espace de stockage), ainsi que 256 Go de stockage.

Il offrira un affichage vraisemblablement AMOLED avec poinçon centré pour le capteur photo avant qui offrira une résolution 2K (1440 x 3200 pixels) et un taux de rafraîchissement élevé, non précisé mais qui sans doute d'au moins 120 Hz.

Il serait également doté d'une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide 120W. Le iQOO 8 tournera sous Android 11 avec surcouche OriginOS de Vivo. Le tarif n'est pas encore connu mais l'annonce officielle devrait intervenir le 4 août avant une commercialisation (en Chine) quelque jours plus tard.