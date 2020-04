iQOO Neo3 5G : le smartphone 5G avec écran 144 Hz et charge rapide 44W

Après le modèle iQOO 3 lancé en début d'année et proposant une fiche haut de gamme à prix très abordable, le fabricant chinois Vivo a encore une variante à dévoiler en ajoutant encore des fonctionnalités innovantes.

Le modèle iQOO Neo3 reprend le design du iQOO 3 avec un affichage 6,57 pouces FHD+ / HDR10 LCD IPS marqué d'un poinçon et un groupe de capteurs photo réunis dans un grand rectangle au dos du smartphone.

La nouveauté du Neo3 porte sur le rafraîchissement d'écran 144 Hz qui fait son apparition ici et permettra de fournir une expérience ludique enrichie. Elle s'appuiera sur l'environnement Multi-Turbo 3.0 qui tirera au mieux parti du SoC Snapdragon 865 équipé d'un puissant système de dissipation de la chaleur, et qui apportera une compatibilité 5G via son modem Snapdragon X55.

Si l'iQOO Neo3 proposera 12 Go de RAM, on pourra regretter qu'elle soit de type LPDDR4X, et non LPDDR5, tandis que l'espace de stockage profitera de l'UFS 3.1 et de ses vitesses de transfert rapides (même par rapport à l'UFS 3.0).

Ecran LCD oblige, le lecteur d'empreintes est déporté sur la tranche. Le smartphone propose une batterie de 4500 mAh qui profitera d'une charge rapide 44W Super Flash Charge, soit une recharge de 50% en 20 minutes seulement.

Outre le capteur photo avant de 16 megapixels, on trouvera à l'arrière un triple capteur photo avec module principal de 48 megapixels, ultra grand angle de 8 megapixels et capteur macro de 2 megapixels.

Les tarifs chinois de l'iQOO Neo3 restent très attractifs pour une telle fiche technique :