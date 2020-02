iQOO 3 : le smartphone avec Snapdragon 865 à petit prix

iQOO fait partie de ces marques créées par des fabricants chinois de smartphones pour occuper un créneau particulier sur certains marchés et tenter des expériences commerciales ne mettant pas en danger leur propre marque.

Ici, c'est Vivo qui l'a faite émerger et l'oriente vers des smartphones aux caractéristiques haut de gamme mais restant proposés à des prix bas. Le nouveau iQOO 3 entre dans cette logique en intégrant un SoC Snapdragon 865 et en gagnant ainsi une compatibilité 5G.

Et pourtant, l'une des variantes du iQOO 3 aura la partie 5G de son modem désactivée et ne fonctionnera donc qu'en 4G, pour des raisons de coût et parce que le marché visé initialement, l'Inde, ne disposera pas de réseaux 5G avant un moment.

C'est tout de même une première, tous les smartphones sous Snapdragon 865 lancés jusqu'à présent offrant tous une compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X55 accompagnant le SoC, lui-même dépourvu de modem.

Il disposera de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et de 128 à 256 Go d'espace de stockage en UFS 3.1. Le smartphone iQOO 3 propose un grand affichage 6,44" Super AMOLED avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant.

A l'arrière, trois capteurs photo sont regroupés dans un grand rectangle, avec un module principal de 48 megapixels mais aussi un capteur 13 megapixels ultra grand angle et un module 13 megapixels téléobjectif, le tout accompagné d'un quatrième module 2 megapixels pour la capture des informations de profondeur.

Avec un tarif de 36 990 roupies, soit environ 472 €, l'iQOO 3, sous Android 10, aura de solides arguments.