ISS : un module gonflable pour des studios de divertissement

Le studio de production britannique Space Entertainment Enterprise (S.E.E) a signé un accord avec l'entreprise américaine Axiom Space. Cette dernière est sous contrat avec la Nasa afin d'installer un module sur la Station spatiale internationale (ISS).

Axiom Space a prévu quatre modules qui seront ultérieurement séparés de l'ISS après désamarrage en formant une station spatiale commerciale Axiom Station autonome. Elle se destinera à la recherche en microgravité, la fabrication dans l'espace, la préparation de missions d'exploration spatiale habitées.

Avec notamment des quartiers d'habitation pour quatre membres d'équipage, un premier module Axiom Hub doit être lancé en 2024. Aux premiers éléments, Space Entertainment Enterprise ambitionne d'attacher un module SEE-1.

De la fiction pour le moment

Space Entertainment Enterprise parle des " premiers studios de contenu et divertissement au monde, et une arène polyvalente dans l'espace. " D'un diamètre d'environ 6 mètres, le module gonflable devrait être opérationnel en décembre 2024.

" Le module permettra aux artistes, producteurs et créateurs de développer, produire, enregistrer et diffuser en direct du contenu qui maximise l'environnement de microgravité en orbite basse de la station spatiale, notamment des films, des émissions de télévision, de la musique et des événements sportifs. "

Le volet financier demeure flou pour le moment, et Space Entertainment Enterprise précise travailler actuellement avec des investisseurs et partenaires commerciaux sur le projet. S.E.E est impliqué dans la production du prochain film de… Tom Cruise à tourner dans l'espace.