Un Américain et deux Russes envoyés ensemble vers l'ISS

Décollage d'une mission Soyouz MS-22 en partance vers la Station spatiale internationale. Elle transporte deux Russes et un Américain dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé aujourd'hui dans une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Dans le cadre de la mission Soyouz MS-22, Frank Rubio de la Nasa ainsi que Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline de l'Agence spatiale russe Roscosmos volent pour un voyage express afin de rejoindre la Station spatiale internationale (ISS).

Le trio s'amarrera au module russe Rassvet moins de trois heures et demie après le décollage, afin de débuter ultérieurement une mission de recherche d'une durée de six mois en orbite terrestre. Un peu plus d'une semaine après leur arrivée dans l'ISS, trois cosmonautes présents dans l'ISS depuis le 18 mars reviendront sur Terre avec Soyouz MS-21.

Par ailleurs membre de l'équipe Artemis pour le retour d'astronautes américains sur la Lune, Frank Rubio est le premier astronaute américain à se rendre dans l'ISS à bord d'une fusée russe Soyouz depuis le début de l'invasion militaire russe en Ukraine en février dernier.

Une cosmonaute russe dans Crew Dragon en octobre

Le 3 octobre prochain, c'est une fusée américaine Falcon 9 de SpaceX qui décollera pour l'ISS depuis Cap Canaveral en Floride, avec à bord d'une capsule Crew Dragon un équipage Crew-5 composé de quatre personnes. Deux astronautes américains de la Nasa (Nicole Mann et Josh Cassada), un astronaute japonais de la Jaxa (Koichi Wakata) et une cosmonaute russe de Roscosmos (Anna Kikina).

Seule femme cosmonaute russe en activité, Anna Kikina a été réaffectée de la mission Soyuz MS-22 à laquelle prend donc part l'astronaute américain Frank Rubio. Tout cela dans un contexte géopolitique extrêmement tendu en raison de la guerre en Ukraine, et qui s'est aussi fait sentir dans le domaine spatial, ne serait-ce que pour le devenir de l'ISS. La Russie quittera l'ISS après 2024, ou du moins après la création de sa propre station orbitale.

Soyouz MS-23 et SpaceX Crew-6 en 2023

Avec la préparation que cela suppose, les deux vols Soyouz MS-22 et SpaceX Crew-5 démontrent que les astronautes et les cosmonautes parviennent à faire fi des tensions sur Terre. Il est aussi prévu qu'une astronaute américaine Loral O'Hara volera à bord de la mission Soyouz MS-23, tandis que le cosmonaute russe Andreï Fediaïev a été affecté à la mission SpaceX Crew-6.

Lors de l'annonce en juillet d'un accord de vol partagé vers l'ISS entre les États-Unis et la Russie, Roscosmos avait écrit dans un communiqué que cet accord " est dans l'intérêt de la Russie et des États-Unis, et favorisera le développement de la coopération dans le cadre du programme ISS. " En ajoutant qu'il facilitera l'exploration de l'espace à des fins pacifiques.